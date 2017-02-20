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Dünya
Deutsche Welle

Trump İsveç'te ne olduğunu anlatmaya çalıştı

Donald Trump'ın "İsveç'te ne olduğuna bir bakın sözleri" başta sosyal medya olmak üzere büyük yankı uyandırdı. Trump gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

20 Şubat 2017 17:15

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Florida'daki konuşması sırasında "Bakın, Almanya'da neler oldu, bakın dün gece İsveç'te neler oldu, İsveç, kimin aklına gelirdi" şeklindeki sözlerine gelen tepkiler üzerine, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Pazar akşamı Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, İsveç'e yönelik sözlerini Amerikan Fox haber kanalının İsveç'teki sığınmacılara yönelik bir haberine dayandırdığını yazdı.

ABD Başkanı Trump, Florida'daki konuşmasında ABD'de Müslümanlara yönelik giriş yasağını, göç politikalarıyla bağdaştıran bir konuşma yaptı. Trump'ın, Almanya ve İsveç örneğinin ardından Avrupa'da saldırı düzenlenen kentler olan Brüksel, Nice ve Paris'i sayması kafaları karıştırdı. Trump, sözlerinin duyulmasının ardından başta Twitter olmak üzere sosyal medyada mizah konusu oldu. #LastNightSweden etiketi altında sayısız paylaşım yapıldı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı da ABD yönetiminden Trump'ın konuşmasına yönelik bir açıklama talep etti. Bakanlık Sözcüsü Catarina Axelsson Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini kaydetti. İsveç Çalışma Bakanı Ylva Johansson da "Trump'ın ne demek istediğini öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Johansson, "ABD Başkanı konuşuyor ve tüm dünya dinliyor. İsveç hakkında diğer ülkelerdeki terör saldırılarına atıfta bulunarak konuşuyor ve biz neye dayandırdığını anlamıyoruz" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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