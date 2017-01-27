Trump: İstihbaratçılara sordum, işkence kesinlikle işe yarıyor!

ABD Başkanı sıfatıyla ilk mülakatı ABC kanalına veren Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından Bush yönetiminin yürürlüğe koyduğu, Obama yönetiminin ise kaldırdığı insan hakları bildirisi ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalara geri dönme sinyali verdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, imzalamaya hazırlandığı Amerikan demokrasisinin temel direklerini yıkabilecek kararnameler çerçevesinde CIA’nın yurt dışındaki gizli hapishanelere terör zanlılarını kaçırıp suda boğulma hissi yaratan “waterboarding” dahil ağır işkencelerden geçirmesinin yeniden değerlendirilmesini isteyen Trump, buna dair soruya “İşkence kesinlikle işe yarıyor” cevabını verdi.

45. ABD Başkanı “Daha 24 saat önce istihbaratın en üst düzeyindekilerle konuştum ve onlara şu soruyu sordum: İşkence işe yarıyor mu? Bana ‘evet, kesinlikle yarıyor’ yanıtını verdiler. Ben de işe yaradığını hissediyorum” dedi. Trump’ın Savunma Bakanı yaptığı “kuduz köpek” lakaplı emekli general James Mattis işkence karşıtlığı, CIA Başkanı yaptığı Mike Pompeo ise savunageldiği işkenceden Senato’dan onay alma sürecinde çark etmesiyle tanınıyor. Trump, “Bu konuda Pompeo, Mattis ve ekibime güveneceğim. Eğer bunu yapmak istemezlerse, bana uyar. Yapmak isterlerse sonuna kadar çalışacağım. Yasal sınırların izin verdiği ölçüde herşeyi yapmak istiyorum” diye ekledi.

"Ateşe ateşle karşılık"

IŞİD ve diğer cihatçılarla ilgili “Onlar bizim insanlarımızın ve diğerlerinin kafasını keserken, Ortadoğu’da Hıristiyan oldukları için insanların kafasını keserken, kimsenin Ortaçağ’dan beri duymadığı bu eylemleri yaparken waterbording’e karşı çıkar mıyım? Benim bildiğim kadarıyla ateşe ateşle karşılık vermeliyiz” çıkışı yapan Trump, hepsi ABD’nin dolaylı ya da doğrudan müdahalesine uğramış 7 Müslüman ülkenin yurttaşlarına vize yasağı hazırlığını “Bu Müslüman yasağıyla değil, çok fazla terör barındıran ülkelerle ilgili. Buralardan gelenler büyük sorunlara neden oluyor. Onlarsız da zaten yeterince sorunumuz var” diye savundu. Yasağın İslam dünyasında kızgınlığa neden olup olmayacağı sorusunu “Dünyada yeterince öfke var. Bizim atacağımız adımlar bunu değiştirmeyecek” diye yanıtladı.

"Irak petrolü bırakılmaz"

Obama’nın Irak işgalini bitirmesine şu eleştiriyi getirdi: “ABD’nin Irak’tan petrolü kontrol edecek bir stratejiyle çekilmesi gerekirdi. IŞİD Irak’taki petrolü satarak kendini finanse ediyor. Eğer petrolü almış olsaydık IŞİD de olmazdı.”