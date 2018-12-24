Trump istifa mektubuna kızdı, ABD Savunma Bakanı'nın görevden ayrılış tarihi öne çekildi

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ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında görevini bırakacağını belirten James Mattis'in görevden ayrılma tarihini ocak ayına çekti. Yetkililer Trump'ın bu kararı Mattis'in istifa mektubundaki ifadeler ve hükümetin dış politikasına yaptığı sert eleştirilere sinirlenip verdiğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre Mattis geçtiğimiz günlerde beklenmeyen bir şekilde istifa edeceğini açıklamıştı. Çoğu kaynak bu istifa kararının nedeninin Trump'ın Suriye'den çekilme kararı olduğunu belirtmişti. Mattis istifa mektubunu dün Trump'a iletti, ABD basınının iddialarına göre mektupta Trump hükümetine dair sert ifadeler yer alıyordu.

Wall Street Journal konu ile ilgili haberinde Trump'ın "Mattis'in Suriye'den çekilme sürecini yavaşlatacağı" için ocak ayında görevden alıncağını söylediğini belirtti. WSJ ayrıca istifayı öne çekme kararının Trump ve Erdoğan arasında yapılan konuşmadan sonra verildiğine dikkat çekti.

Trump, Mattis döneminin Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanlığı görevine atadı.