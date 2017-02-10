Trump İsrail'in yerleşim planlarına mesafeli

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırlayacak. Trump, bu buluşma öncesinde İsrail Hayom gazetesine Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı, Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerine onay veren İsrail'e mesafeli açıklamalarda bulunması dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimleri kurulmasının Ortadoğu barış sürecine katkı sağlamadığını söyledi.

"Halihazırda sınırlı bir alan söz konusu ve yeni yerleşim birimleri için bu alanlardan her defasında biraz daha alınırsa geriye pek fazla toprak kalmayacağını" söyleyen ABD Başkanı, isteğinin her iki tarafın da "makul" davranması olduğunu vurguladı.

ABD'nin yeni yönetiminden ilk kez geçen hafta İsrail'in yerleşim politikalarına sürpriz bir biçimde mesafe koyulduğuna yönelik açıklamalar yapılmıştı. Öncesinde Başbakan Netanyahu Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşaatına izin verildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana İsrail Kudüs'ün doğusunda yaklaşık 6 bin yeni yerleşim birimi için onay verdi.

Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğinin ne zaman Kudüs'e taşınacağı yönündeki soruya ise net bir yanıt vermedi. ABD Başkanı, "Bu kolay bir karar değil, bu konu üzerinde düşünüyorum" dedi.

Trump seçim kampanyası sürecinde ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağı vaadinde bulunmuştu.

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dpa,afp / MK, GA