Trump: IŞİD'i temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımızla çalışacağız

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez Kongre'ye hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD ile mücadelede tüm müttefiklerle iş birliği vurgusu yaparak, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslâm dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız" dedi.

AA'nın haberine göre, ABD Kongresi'nin iki kanadını temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisiyle ilgili attığı adımları anlattı. IŞİD ve 'yasa dışı göçmenlerle mücadele' vaadini yineleyen Trump, ülkede birliği sağlamak istediğini söyledi.

Salona girişinde Cumhuriyetçi vekiller tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan ve konuşması sık sık alkışlarla bölünen Trump, yaklaşık bir saat süren hitabında göreve geldiği günden itibaren ekonomi alanında birçok adım attığını belirtti.

ABD'nin güvenliğini sağlama noktasında gerekli gördükleri tedbirleri alacaklarını kaydeden Trump, ABD ve Avrupa'da yaşanan terör saldırılarından örnekler vererek IŞİD'e karşı 'kararlılık' vurgusu yaptı.

IŞİD'e karşı müttefiklerle

beraber çalışma vurgusu

IŞİD'i kastederek, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslâm dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız" diyen Trump, savunma harcamalarında öngördüğü ciddi artışa da dikkati çekti.

Trump, "Söz verdiğim gibi, Müslüman ve Hristiyanları, her din ve inançtan kadın, erkek ve çocukları katleden kanunsuz vahşiler topluluğu olan IŞİD'i ortadan kaldırma planı hazırlaması için Savunma Bakanlığına talimat verdim" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinin ciddi oranda artırılması için çalışmalara başladıklarını da aktaran Trump, "Amerikan tarihindeki en büyük bütçe artışlarından birinin hazırlanmasını istiyor ve orduyu yeniden inşa edecek bir bütçeyi Kongreye gönderiyorum" diye konuştu.

İran'a gözdağı, İsrail'e atıf

Trump ayrıca İran'la ilgili olarak "İran'ın füze programını destekleyen kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdim ve İsrail devleti ile sarsılmaz ittifakımızı yeniden tasdik ettim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, NATO ile ilişkilere de değindi.

Bu konuda Trump, "Faşizmi tahtından eden iki dünya savaşı ile komünizmi mağlup eden Soğuk Savaş arasında harmanlanmış NATO'yu güçlü bir şekilde destekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Meksika sınırına duvar

ABD'nin güney sınırının güvenliği konusuna da konuşmasında yer ayıran Trump, Meksika sınırına duvar inşa edileceğini bir kez daha dile getirdi. Trump, "Yakın zamanda başlayacak ve bittiği zaman uyuşturucu kaçakçılığına ve suça karşı çok etkili bir silah olacak" dedi.

Bugüne kadar sınır güvenliği konusunda gerekli adımların atılmadığını savunan Trump, mevcut kanunların etkili bir şekilde uygulanmadığını, kendi yönetiminin bu kanunları uygulayacağını belirtti.

Son haftalarda ABD'deki Yahudi merkezlerini hedef alan saldırı tehditlerine de işaret eden Trump, "nefretin ve kötülüğün her türlüsünü kınama noktasında bir araya gelmiş bir ülke" olduklarını anlattı.

"Öncelikle ekonominin

motorunu yeniden çalıştırmalıyız"

"Evde ve dışarıda tüm hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle ekonominin motorunu yeniden çalıştırmamız gerekiyor." diyen Trump, ölmekte olan Amerikan endüstrilerini yeniden hayata döndüreceğini, orduya ihtiyacı olan kaynağı sağlayacağını, çöken altyapının yeni yollar köprüler, havayolları ve tren yollarıyla yenileceğini taahhüt etti.

Trump, göreve geleli henüz bir aydan biraz fazla zaman geçtiğini hatırlattı.

Başkan seçilmesinden bu yana Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed Martin, Walmart ve daha nicelerinin ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını ve on binlerce yeni istihdam oluşturacağını açıkladığını dile getiren Trump, "Hisse senetleri 8 Kasım'dan bu yana yaklaşık 3 trilyon dolarla rekor seviyede değer kazandı. Harika F-35 savaş uçaklarının fiyatını aşağı çekerek vergi mükelleflerine yüz milyonlarca dolar tasarruf sağladık ve tüm federal hükümet ihalelerinde milyarlarca dolar kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sağlık sigortası reformu

beş prensibe dayanacak"

Sağlık sigortası reformunu da değerlendiren Trump, Kongre üyelerinden selefi Barack Obama tarafından hayata geçirilen Maliyeti Düşük Sağlık Sigortası Reformu'nu ya da kamuoyunda bilinen adıyla "Obamacare"i iptal etmelerini istedi.

Her Amerikalıyı sağlık sigortası almaya zorlamanın hiçbir zaman iyi bir fikir olmadığını savunan Trump, yeni sağlık sigortası reformunun önceden bilinen hastalıkları olanlara erişim sağlanması, herkesin kendi istediği planı seçebilmesi, eyaletlere yeterli kaynak ve esnekliğin verilmesi, sigorta ücretlerini gereksiz yere artıran maliyetlerin önlenmesi ve eyaletler arası sağlık sigortası alımına izin verilmesinden oluşan beş prensibe dayanacağını bildirdi.

Demokratlar Trump'ı ne karşıladı

ne de uğurladı

Salona girişinde Cumhuriyetçiler tarafından karşılanan ve kürsüye çıkmasının ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Trump'ın Demokrat vekillerle tokalaşmaması, tarihi konuşmanın dikkat çekici bir ayrıntısını oluşturdu.

Demokratlar, Trump'ın Obama yönetimine yönelttiği suçlamaları rahatsızlıkla dinlerken, Cumhuriyetçiler sık sık alkış yağmuruna tuttu.