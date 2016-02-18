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Dünya

Trump: IŞİD Vatikan’a saldırırsa Papa başkan olmamı dileyecek

Papa, Trump için "Hristiyan değildir" ifadesini kullanmıştı

18 Şubat 2016 23:57

Dünyadaki Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, ABD Başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adaylarından Donald Trump’ın, sığınmacılarla ilgili görüşleri sebebiyle Hristiyan olmadığını söyledi. Trump ise ‘IŞİD’İn Vatikan’a saldırması halinde, Papa’nın kendisinin başkan olmasını dileyeceğini’ söyledi.

Sputnik’in haberine göre, ABD'deki Katoliklere kimi destekleyecekleri yönünde baskı yapmak istemediğini belirten Papa, Meksika'dan Roma'ya dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın fikirleriyle ilgili ne düşündüğü konusunda şunları söyledi:

"Köprü kurmak yerine nerede olursa olsun sadece duvarlar örmeyi düşünen birisi, Hristiyan değildir."

Papa Francis, ABD'deki Katoliklerin Trump'ın görüşlerine sahip birine oy verip vermemesi hakkında ne düşündüğüne dair bir soruya da, "Bunun içine girmeyeceğim. Sadece, böyle şeyler söyleyen bir adamın Hristiyan olmadığını söylüyorum. Söyledikleriyle neyi kastettiğine bakmalıyız ve bu konuda şüpheliyim" cevabını verdi.

Papa'nın kendisiyle ilgili açıklamalarını değerlendiren Donald Trump ise şu ifadeleri kullandı:

"Vatikan, IŞİD'in saldırısına uğradığında, ki bunun IŞİD'İn nihai hedefi olduğunu herkes biliyor; size söz veriyorum ki Papa da sadece Donald Trump'ın başkan olmuş olmasını umacak ve bunun için dua edecek."

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