Trump: İş hayatını tamamen bırakıp başkanlığa odaklanacağım

ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçiminin galibi Cumhuriyetçi Donald Trump, başkanlığa odaklanmak ve olası çıkar çatışması eleştirilerini engellemek için, şirketlerindeki görevlerini bırakacağını açıkladı.

Trump açıklamayı resmi Twitter hesabından attığı dört tweetle yaptı:

"15 Aralık'ta çocuklarımla birlikte New York'ta yapacağım büyük basın toplantısında, ülkeyi yönetmeye ve ABD'yi yeniden yüceltmeye tamamen odaklanmak için şirketlerimdeki görevlerimi bırakacağımı açıklayacağım.

"Yasalara göre bunu yapmak zorunda değilim ama bunun başkanlığımın diğer işlerimle çıkar çatışması içinde görünmemesi için önemli olduğunu düşünüyorum.

"Sürecin yasal evrakları hazırlanıyor. Başkanlık çok daha önemli bir görev."

Daha önceki ABD başkanları da göreve geldiklerinde iş hayatından çekilmişlerdi.

Milyarder iş adamı ve emlak zengini Trump, daha önce iş yaşamı ile başkanlığın çıkar çatışması yaratabileceğine dair eleştirilere karşı çıkmıştı.

Forbes dergisine göre 500'den fazla şirketi bulunan Trump'ın malvarlığı 3.7 milar dolar civarında.

Trump daha önce, şirketlerinin yönetimini en büyük 3 çocuğuna devredebileceği yönünde açıklamalar yapmıştı ancak Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü'ne seçtiği Reince Priebus, şirketlerin kime ya da nasıl bir yapıya devredileceğini açıklamak için henüz erken olduğunu belirtti.

Trump 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak.

Öte yandan Hazine Bakanlığı için ismi geçen ABD yatırım bankası Goldman Sachs'ın eski yöneticisi Steven Mnuchin, kendisine bakanlık teklifi geldiğini doğruladı.

Mnuchin, Amerikan ekonomisinin kalbi olan Wall Street'te bilinen bir isim. 17 yıl çalıştığı Goldman Sachs'ta bir servet yapan Steven Mnuchin, sonrasında kurduğu film şirketi ile aralarında X-Men ve American Sniper'ın da bulunduğu başarılı gişe filmlerine imza atmıştı.

Mnuchin Trump'ın başkanlık kampanyasının da eski finans direktörlerindendi.

Mnuchin Ticaret Bakanlığı'nın da milyarder yatırımcı Wilbur Ross'a verileceğini söyledi.

Trump'ın ekibinden görevlendirmelerle ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.