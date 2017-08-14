Trump ırkçıları bu kez kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletinin Charolettesville kentinde cumartesi günü beyaz ırkın üstünlüğünü savunan göstericiler tarafından düzenlenen yürüyüşle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Yirmi yaşındaki James Fields'in aşırı sağcı ve ırkçıların düzenlediği yürüyüşü protesto eden eylemcilerin üzerine araç sürerek bir kişiyi öldürdüğü saldırı sonrası, yaşananlardan "birçok tarafın" sorumlu olduğunu söyleyen Trump, bu açıklaması nedeniyle hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin tepkisini çekmişti.

Fields'in Neonazi sempatizanı olduğunun ortaya çıkmasıyla üzerindeki baskılar daha da artan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, bu kez tek tek isimlerini verdiği ırkçı grupları kınadı.

Trump, "Irkçılık şerdir. Bu amaçla şiddete yol açanlar da suçlu ve hayduttur. Bunların içinde Amerikalıların değer verdiği her şeye ters düşen Ku Klux Klan, Neonaziler, beyazların üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret grupları bulunuyor" dedi.

ABD Başkanı Trump," Nefret, bağnazlık ve şiddetin bu korkunç teşhirini, mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyorum. Amerika'da buna yer yok" diye ekledi.

Kefalet belirlenmedi

Charolettesville'deki saldırıda bir kişinin ölümüne, 19 kişinin de yaralanmasına neden olan Fields hakim karşısına çıktı. Yargıç Robert Downer, henüz bir avukatı bulunmayan Fields için kefalet belirlemeyi reddetti.

Resmi savunma dairesi, çalışanlarından birinin akrabasının da cumartesi günkü olaylarda yaralanmasını gerekçe göstererek, Fields'i savunacak bir avukat görevlendiremeyeceklerini yargıca bildirdi. Bunun üzerine yargıç, sanığı temsilen Charles Weber adlı yerel bir avukatın atanmasına karar vererek, duruşmayı 25 Ağustos'a erteledi. Avukat Weber, bu tarihten önce bir kefalet duruşması talep etme hakkına sahip.

Mahkemeye video konferans aracılığıyla katılan Fields, ikinci dereceden cinayetle suçlanıyor.

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Reuters/dpa/AP/AFP,CÖ/BÖ