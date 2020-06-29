Trump, ırkçı 'Beyazların Gücü' sloganı içeren paylaşımını sildi

ABD Başkanı Donald Trump’a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'ırkçı söylemler' olması nedeniyle sert tepki gösterildi. Trump, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.



Sosyal medyayı aktif kullanan liderlerin başında gelen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında “The Villages’taki harika insanlara teşekkür ediyorum. Radikal sol hiçbir şey yapmıyor demokratlar sonbaharda düşecek. Yolsuz Joe, postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!” başlığı ile bir video paylaştı. Trump’a söz konusu videoda ırkçı söylemler olması nedeniyle sert tepki gösterildi. Videoda Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan küfürlü söz düellosunda golf arabası kullanan destekçilerden birinin White Power (Beyazların Gücü) dediği duyuluyor. Trump karşıtlarının ise adama “Nazi” ve “Irkçı” diyerek, karşılık verdiği görülüyor.



Trump, gelen tepkilerin ardından videoyu sosyal medya hesabından sildi. Beyaz Saray’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise Trump’ın videodaki ifadeleri 'kesinlikle duymadığı' vurgulandı.

Trump, 2017 tarihinde 'beyaz milliyetçiler iyi insanlar' demişti

ABD Başkanı, 2017 tarihinde Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde beyaz milliyetçiler ve protestocular arasındaki çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada "Her iki tarafta da çok iyi insanlar var" demiş ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu.