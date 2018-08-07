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Dünya

Trump: İran'la iş yapan kimse ABD ile iş yapmayacak

"Ben DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!"

07 Ağustos 2018 15:57

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptırımların bugün TSİ 07:00’de resmen yeniden uygulanmaya başlamasını Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla ‘kutladı’.

Tek istediğinin ‘dünya barışı’ olduğunu savunan Trump, diğer ülkelere de uyarıda bulunarak, “İran’la iş yapan kimse ABD ile iş yapmayacak” dedi. ABD Başkanı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İran'a yaptırımların resmi dökümü yapıldı. Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar ve Kasım ayında daha da ağırlaşacak... İran'la iş yapanlar ABD'yle iş yapamayacak. Ben DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!"

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