Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan dün çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, "İran nükleer programına başlarsa sonuçları çok sert olur. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak" açıklamasında bulundu.

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Nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini duyurmuştu

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı, anlaşmadan çekilmelerine rağmen Ameriken askeri harcamalarında bütçe artırımına ihityaç duyulmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında altı ülke ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesinin çekildiğini dün açıklamıştı.

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Tek destek İsrail ile Suudi Arabistan'dan geldi

Trump'ın kararına İsrail ve Suudi Arabistan dışında destek veren bir ülke çıkmazken, anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtmişti.

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Nükleer Anlaşma hangi maddeleri içeriyor?

2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan anlaşmaya göre İran uranyum zenginleştirdiği santirfüjleri azaltma taahütünde bulunuyor.

Anlaşma koşulları İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu büyük anlamda azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmamasını öngörüyor.

Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçiler İran'ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti.