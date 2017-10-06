Trump İran nükleer anlaşmasından çekilmeyi planlıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – ABD başkanı Donald Trump, Tahran’la batılı ülkelerin 2015 yılında gerçekleştirdiği nükleer anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor.

Trump, üst düzey ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği bir toplantının ardından, 2015 yılında yapılan anlaşmadan geri çekilmeyi planladığına dair haberlerin sorulması üzerine, İran’ın anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığını söyledi.

Toplantıda gazetecileri şifreli bir şekilde, \"Şu an burada olanlarınız fırtına öncesi bir sessizliğe tanık oluyor\" sözleriyle uyarırken, ne demek istediğini açıklaması istendiğinde eski bir televizyoncu olan Donald Trump, \"Göreceksiniz\" diye yanıt verdi.

Trump’ın ABD güvenlik çıkarlarına uymaması sebebiyle anlaşmayı onaylamayacağı düşünülüyor.

Böyle bir durumda 60 günlük bir hukuki sürede Kongre’nin ekonomik yaptırımları tekrar uygulamaya sokup sokmayacağına karar vermesi gerekecek. Böyle bir karar anlaşmanın tamamen çökmesine ve ABD’nin Ortadoğu’daki ilişkilerinin gerilmesine neden olabilir.

Anlaşmadan vazgeçilmemesi gerektiğini düşünen ABD vatandaşları ise Kongre’ye gönderilmek üzere bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada imzalanan dilekçede seçmenler Kongre’deki temsilcilerine Başkan Donald Trump’ın anlaşmayı sabote etmesine katılmamaları için çağrı yapıyor.