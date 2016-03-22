Trump İran ile nükleer anlaşmayı feshedecek



Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylarından Donald Trump Amerikan Yahudilerinin temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın feshedilmesinin dış politikadaki önceliği olacağını söyledi.

İsrail yanlısı lobicilik kuruluşu Aipac'ın yıllık kongresinde söz alan milyarder işadamı ‘iş dünyasını yakından tanıdığını ve nasıl anlaşma yapılacağını bildiğini' belirtti. Nükleer anlaşmanın İsrail, ABD ve bütün Ortadoğu açısından felaket anlamına geldiğini söyleyen Donald Trump ‘İsrail'in başına gelebilecek en büyük felaketin Baracak Obama olduğunu' öne sürdü.

Ocak ayı ortasında yürürlüğe giren anlaşma, nükleer geliştirme programını uluslararası denetime açması karşılığında İran'a uygulanan ticari ve mali yaptırımların geniş ölçüde kaldırılmasını öngörüyor.

İsrail'in dostları

Donald Trump konuşmasında, başkanlık seçimini kazandığı takdirde Kudüs'ü resmen İsrail devletinin başkenti olarak tanıyacağını ve Amerikan büyükelçiliğini ‘İsrail devletinin ebedi başkenti Kudüs'e nakledeceğini', dile getirdi.

Trump'tan önce söz alan Demokrat Parti başkan adaylarından eski dışişleri bakanı Hillary Clinton, Donald Trump'un başkanlığa seçilmemesi uyarısında bulundu ve ‘İsrail'in ve bütün dünyanın güvenliği açısından ABD'nin süper güç olarak kalması gerektiğini' söyledi.

Popülist işadamını adını zikretmeksizin eleştiren Clinton, popülist milyarderin seçim kampanyasında şiddete teşvik edici ve ırkçılığa yakınlığın ifade edildiği konuşmalara tanık olduğunu söyledi. Clinton İsrail'in güvenilir müttefiki olduğunu ve Yahudi devletinin güvenliğinin pazarlık konusu edilemeyeceğini sözlerine ekledi. Donald Trump ise İsrail'in gerçek dostu olduğunu ve Ortadoğu barışının Birleşmiş Milletlerin önerileri doğrultusunda değil, taraflar arasında uzlaşılarak sağlanabileceğini söyledi.