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BBC Türkçe

Trump: İran dünyaya ölüm, yıkım ve kaos yayıyor

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İran ile ilgili yeni stratejisini açıklamaya başladı. Trump, İran'ın dünyaya ölüm, yıkım ve kaos yaydığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "fanatik bir rejimin yönetimi" altında olduğunu, dünyaya ölüm, yıkım ve kaos yaydığını söyledi.

Beyaz Saray'da ABD yönetiminin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan Trump, İran'ın "teröre en fazla destek veren" ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Trump'ın konuşmasıyla ilgili daha erken saatlerde gazetecilere bilgi veren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Başkan Trump'ın n İran'ın nükleer anlaşmaya uyumlu göstermediğini söyleyeceğini ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle ilgili kararı Kongre'ye bırakacağını açıklamıştı.

Tillerson, ayrıca Trump'ın Kongre'den yaptırımların yeniden uygulamaya konulmasını istemeyeceğini belirtmiş ve Devrim Muhafızları'na yönelik yaptırım uygulanması için Hazine'ye daha geniş yetkiler verileceğini ifade etti.

2015'te varılan anlaşma uyarınca, İran'ın nükleer programını dondurması karşılığında, ambargoların kısmen kaldırılması öngörülüyordu. Trump, başkanlık seçimi kampanyası boyunca anlaşmayı sert bir şekilde eleştirmişti.

İran ise Devrim Muhafızları da dahil olmak üzere askeri gücüne yönelik her türlü eyleme karşılık vereceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasımi, Devrim Muhafızları'nın ülkenin güvenliğini sağladığını ve onlara karşı atılacak her adıma "güçlü ve uygun bir şekilde karşılık" verileceğini belirtti.

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