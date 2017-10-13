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Dünya

Trump: İran Devrim Muhafızları'na sert yaptırımlar uygulayacağız (3)

(Ayrıntılar eklendi) Nafiz Albaynrak / New York, 13 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "fanatik bir rejimin yönetimi" altında olduğunu, dünyaya ölüm, yıkım ve kaos yaydığını ile sürdü ve "İran Devrim Muhafızları'na sert yaptırımlar uygulayacağ

13 Ekim 2017 23:38

(Ayrıntılar eklendi)
Nafiz Albaynrak / New York, 13 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran\'ın \"fanatik bir rejimin yönetimi\" altında olduğunu, dünyaya ölüm, yıkım ve kaos yaydığını ile sürdü ve \"İran Devrim Muhafızları\'na sert yaptırımlar uygulayacağız\" dedi.
Beyaz Saray\'da ABD yönetiminin İran ile ilgili yeni stratejisini açıklayan Trump, İran\'ın \"teröre en fazla destek veren\" ülkelerden biri olduğunu savundu ve İran ile 2015 yılında yapılan \"nükleer anlaşma\"yı onaylamayacağını da söyledi.
Trump, \"Müttefiklerimizi İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı bize katılma çağrısı yapıyorum\" dedi ve İran ile yalpan nükleer anlaşmayı \"sürdürülemez\" diye nitelendirdi.
İran Devrim Muhafızları’nı da yaptırımlar kapsamına aldığını açıklayan Trump, İran’ın dünyada teröre destek ülkelerin başında geldiğini savundu ve \"İran Devrim Muhafızları\'na sert yaptırımlar uygulayacağız\" dedi ve ekledi:
\"İran rejimi, 11 Eylül saldırılarının üst düzey teröristlerini sakladı, buna Usame Bin Ladin’in oğlu da dahil. El Kaide’ye, Hizbullah’a destek vermeyi sürdürüyor.
\"ABD’yi ve müttefiklerimizi tehdit eden füzeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bugün ilan ediyorum. Biz artık bu anlaşmayı sürdürmeyeceğiz ve sürdüremeyiz.
\"Bu anlaşmanın sonucu daha fazla şiddet, terör ve İran nükleer terörü anlamına geliyor.
\"Emir veriyorum, bu anlaşmadaki eksikleri kapatalım ki bir daha İran rejimi dünyayı nükleer silahlarda tehdit edemesin.\"

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