Trump: İran anlaşması yalnızca İran liderlerinin işine yaradı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Eylül (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin İran Nükleer Anlaşması’ndan çekilmesinden bu yana İran askeri bütçesinin yüzde 40 arttığına dikkat çekerek, “İran anlaşması yalnızca İran liderlerinin işine yaradı” dedi.

Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

“ABD ekonomisi, ben göreve geldiğimden beri büyük bir ilerleme gösteriyor. Göreve geldiğimden beri valıklarımıza 10 milyar dolar ekledik, Afrikan Amerikan işsizlik rakamları tarihtek ien düşük düzeye geriledi, 4 milyon kişi için istihdam yarattık, sınır güvenliğimiz için sınırdaki duvarın inşasına başladık ve bu ıl askeri bütçemiz için 700 milyar dolar topladık. ABD halkının hakları ve barış için çalışıyoruz.

“ABD her zaman için küresel yönetim ve baskı yerine özgürlük ve işbirliğini seçecek.

“İran Nükleer Anlaşması’ndan çekildiğimizden bu yana çoğu ülke bize destek oldu. İran anlaşmasındaki bütün bütçe İran’lı liderlerin işine yaradı ve onlar da bu parayla nükleer füzeler üretti, terörizmi finanse etti ve Yemen\'de dehşet ortamının yaratılmasına neden oldu.”