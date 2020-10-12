Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett için onay oturumu başladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett için onay oturumunu başlattı.

Donald Trump Yüksek Mahkeme'de Ruth Bader Ginsburg'ün ölümünden sonra boşalan koltuğa Chicago 7. Temyiz Mahkemesi yargıcı Amy Coney Barrett'i aday göstermişti.

Senato'da yapılacak oylamada onaylanırsa, ABD'nin en üst düzey mahkemesi olan Yüksek Mahkeme'de muhafazakarlar 6'ya 3 çoğunlukta olacak.

48 yaşındaki Barrett, Trump'ın bugüne kadar Yüksek Mahkeme'ye atadığı üçüncü isim olacak. Trump, daha önce 2017'de Neil Gorsuch ve 2018'de Brett Kavanaugh'u atamıştı.