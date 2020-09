Trump'ın yeğeninin yazdığı ve basımı durdurulmaya çalışılan anı kitabı ilk gününde neredeyse 1 milyon sattı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yayınlanmasını engellemeye çalıştığı, yeğeni Mary Trump tarafından yazılan anı kitabının satışa çıktığı ilk günde neredeyse bir milyon sattığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Trump'ın hayatını kaybeden kardeşinin kızı Mary Trump'ın yazdığı "Too Much and Never Enough": How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Çok fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı) isimli kitap satışa çıktığı ilk günde 950 bin sattı ve Amazon'un "Çok satanlar" listesinde ilk sıraya yerleşti.

Yayıncı Simon&Schuster, Trump'ın erkek kardeşi Robert Trump'ın kitabın yayımlanmasını engellemek için çıkarttırdığı mahkeme kararının kalkmasının ardından kitabın piyasaya sürüldüğünü açıkladı.

Kitapta, Donald Trump'ın babası Fred Trump, 'oğulları dahil, çevresindekilerin kibarlık ve empati duygularını parçalayan sosyopat bir zorba' olarak tanımlanıyor.

TIKLAYIN - Trump'ın basılmasını istemediği, yeğeninin yazdığı kitaptan: Göğüslerime toplum içinde iltifat etti, üniversiteye hileyle girdi, babası sosyopattı

Kitaba yönelik mahkeme kararının kalkmasının ardından pek çok basın organına konuşan Mary Trump son olarak Washington Post'a yaptığı açıklamalarda Donald Trump hakkında 'açıkça ırkçı' ifadelerini kullanmıştı. Mary Trump, "Büyürken ırkçı ifadeler duymak çok normaldi" demişti.