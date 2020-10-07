Trump'ın yakın çevresi Koronavirüs'ten kırılıyor: Başkanlık kıdemli danışmanı Miller'ın da testi pozitif çıktı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinde peş peşe yeni tip Koronavirüs vakaları tespit edilmeye devam ediyor.

Trump'ın kıdemli danışmanlarından Stephen Miller da Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Geçen hafta ABD liderinin kendisinin de Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Miller, "Son 5 gündür uzaktan çalışıyor, kendimi izole ediyor ve her gün test yaptırıyordum" ifadelerini kullandı ve "Bugünkü testim pozitif çıktı" dedi.

Danışmanın Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcülüğünü yapan eşi, virüse Mayıs ayında yakalanmıştı.

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Brian Morgenstern, Beyaz Saray'da Miller dışında yeni vaka bulunmadığını ifade etti.

Son günlerde Trump'ın yakın çevresinden Koronavirüs testi pozitif çıkanlar arasından First Lady Melania Trump, kıdemli danışman Hope Hicks, Trump 2020 Kampanya Direktörü Bill Stepien, 3 Cumhuriyetçi senatör ve eski danışmanı Kellyanne Conway bulunuyor.

Trump, pazartesi günü Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden Beyaz Saray'a döndü.

Koronavirüs kaynaklı can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD'de Covid-19 şu ana kadar 210 binden fazla ölüme sebep oldu.