Trump'ın vergi beyannamelerinde dikkat çeken 'İstanbul Trump Towers' detayı

T24 Dış Haberler

New York Times'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannameleriyle ilgili haberinde İstanbul'daki Trump Towers'ın da ismi geçti.

Habere göre vergi beyannamelerinde İstanbul Trump Towers'ın elde ettiği gelirden 7 yıl boyunca "danışman masrafları" düşürüldüğü görüldü. Bu rakam 7 yıl içinde toplam 2 milyon dolar olarak gösterildi. İstanbul Trump Towers projesinde görev alan bir yetkili, bunlar için Türkiye'de herhangi bir danışman veya 3. parti şirkete para verilmediğini ifade etti.

Belgelere göre Donald Trump, İstanbul'daki Trump Towers için yapılan anlaşmadan 1 milyonu başkanlık yaptığı yıllarda olmak üzere toplamda 13 milyon dolar kazandı. Bu Trump'ın İstanbul'daki binalardan daha önce kazandığı konuşulan rakamlardan çok daha fazla.

Ancak gazetenin aktardığına göre beyannamelere bakıldığında Trump'ın İstanbul Trump Towers'dan 3.2 milyon civarında bir gelir elde ettiği anlaşılıyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Trump'ın sahip olduğu işletmeleri "bir koz olarak kullanmaktan çekinmediği" ifade edildi.

NYT, Trump Aydın Doğan'ın damadı olan iş insanı Mehmet Ali Yalçındağ ile geçmişte kurduğu ilişkilere de dikkat çekti. İstanbul'daki Trump Towers, Doğan Grubu'na ait.