Trump'ın tesisine kalaşnikofla giren 3 çocuk tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla girdikleri için gözaltına alınan 3 çocuk tutuklandı.

CBSNEWS'in haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 3 çocuk, sırt çantasındaki dolu vaziyette bulunan "AK-47" piyade tüfeğiyle ABD Başkanı Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülkünün duvarından içeriye atladı.

Yetkililer, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Çocuklar, ateşli silahla mülke izinsiz girmek, hırsızlık yapmak ve polise mukavemet göstermekle suçlanıyor.

Mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor

Çocuklar, "silahı bulduklarını" iddia ederken, mülkün bahçesine de polislerden saklanmak amacıyla girdikleri ve binaya girmeye çalışmadıkları kaydedildi.

Olayın geçen hafta cuma günü yaşandığı, o sırada Trump'ın tesiste olmadığı; gençlerin de mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor.

Kimlikleri açıklanmayan gençler, 18 yaşından küçüklerin tutulduğu cezaevinde gönderilirken, savcılık yetişkin olarak yargılanmaları konusunu değerlendiriyor. Öte yandan yetkiler gençlerin, üzerlerinde bulunan kalaşnikofun kendilerine ait olmadığını, bir yerden bulduklarını iddia ettiklerini aktardı.