Trump'ın tekrar sayım talep ettiği Wisconsin'de Biden oy farkını açtı

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde mevcut Başkan Donald Trump'ın talebiyle yapılan tekrar sayım, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın eyaletteki oy farkını açmasıyla sonuçlandı.

Milwaukee bölgesinde tekrar sayılan yaklaşık 460 bin oyda ilk sayıma kıyasla Biden 257, Trump 125 daha fazla oy aldı.

Trump kampanyası Wisconsin'ın genelde Demokratları seçen en yoğun nüfuslu iki bölgesinde oyların tekrar sayılmasını istemişti. İki aday arasında yaklaşık 20 bin oy fark bulunuyor. Oyların tekrar sayıldığı diğer bölge olan Dane'de sayımın pazar günü bitmesi bekleniyor.

The Guardian'ın aktardığına göre bu iki bölgede yapılan tekrar sayım Trump kampanyasına 3 milyon dolara mal olacak.

Tekrar sayımın sonuçlanmasının ardından Milwaukee bölge yazmanı George Christenson, "Tekrar sayım zaten bildiğimiz şeyi gösterdi; Milwaukee bölgesindeki seçimler adil, şeffaf, isabetli ve güvenliydi" dedi.

Öte yandan dün federal temyiz mahkemesi, mevcut Başkan Donald Trump'ın Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Pennsylvania eyaletinin kazananı ilan edilmesini önlemek için yaptığı girişimi reddetti.

Paneldeki üç hakimi temsilen açıklamada bulunan Stephanos Bibas, "Özgür ve adil seçimler demokrasimizin can damarıdır. Seçimlerin adil olmadığı suçlamaları ciddi. Ancak bir seçime 'adil değil' demek onu şaibeli yapmaz" dedi.