Trump'ın sosyal medya girişimi "Truth Social", yarın kullanıcılara sunulabilir

T24 Dış Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya girişimi "Truth Social"ın (Gerçeklik Sosyal) pazartesi gününden itibaren erişilebilir olacağı belirtildi. Uygulamanın açılmasıyla Trump'ın sosyal medyaya dönmüş olması bekleniyor.

Reuters'ın bir yöneticinin mesajından gördüğüne göre, Truth Social isimli uygulama 21 Şubat Pazartesi günü Apple Store'de kullanıcılara sunulacak.

Truth Social'ın açılmasıyla birlikte bir yıldan uzun süredir Twitter, Facebook ve YouTube'un yasaklı olmasıyla sosyal medya kullanmayan eski ABD Başkanı, bir platforma dönmüş olacak.

Yeni sosyal medya girişimini Truth Social'ın arkaında Trump Media ve Teknoloji Grubu bulunuyor.

Trump, ABD'de seçimi kaybettiği dönem sosyal medya hesaplarından şiddeti kışkırtma uyarıları almış, tekrarlanan ihlallerin sonunda hesabı kapatılmıştı.