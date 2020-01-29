Bolton'un açıklamalarından sonra Trump'ın yargılanmasında rüzgarın yönünü değiştirebilecek bir gelişme daha

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılanması sürüyor. Senato'daki yargılama sürecinin son gündemi sürece daha fazla tanığın dahil edilip edilmemesi oldu. Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın çıkarmak üzere olduğu kitabın taslağı azil sürecinde Demokratların elini güçlendirecek tanıklıklar barındırırken Cumhuriyetçi Senatörler yargılamaya daha fazla tanık getirilmesini engellemeye çalışıyor.

Beyaz Saray avukatları yargılama sürecinin hızlanması konusunda senatörlere çağrılarda bulunurken Cumhuriyetçi Senatörler sürece daha fazla tanık dahil edilmesini engellemeyi başaramadı. Washington Post'da yer alan habere göre, Senato'nun Çoğunluk lideri Mitch McConnell kapalı bir toplantıda tanıkları engellemeye yetecek oy sayısına sahip olmadıklarını söyledi.

Senato, yargılamaya tanık dahil etmeyi Cuma günü oylayacak. Öte yandan oylamadan tanık çağırılması kararının çıkması tanıkların çağırılabileceğinin garantisini vermeyecek. Senato, çağırılacak her tanık için ayrı oylama yapacak.

Azil sürecine tanık dahil edilmesinin tartışması Bolton'ın çıkaracağı kitabın taslak metninde Trump'ın Ukrayna'ya yapacağı yardımları Bidenlara soruşturma açmadıkları sürece durdurma taraftarı olduğunu anlatmasıyla başladı. Bolton'ın ifadeleri, onu Demokratların Trump'ın azledilmesi yönünde öne sürdükleri 'görevi kötüye kullanma' suçunun ilk elden şahitlerinden biri hâline getirdi.

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Bolton'ın ifade vermesi gündeme gelince pek çok Cumhuriyetçi Senatör karşılığında kendi seçecekleri bir tanığın getirilmesi şartı koydu.