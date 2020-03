Trump’ın eski danışmanı azil sürecinde Demokratların elini güçlendirdi, ABD lideri ateş püskürdü

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı bir kitabın taslak metni, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde rol oynayabileceği düşünülen bilgilere yer verdi. Bolton, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmak istediğini görevi döneminde kendisine söylediğini yazdı. Bolton'ın kitap taslağının ortaya çıkmasıyla Trump, Twitter üzerinden tepki göstererek "Eğer John Bolton böyle bir şey söylemişse kitap satmak için söylemiştir" dedi.

New York Times'ın "Bolton'ın kitabı aktardı: Trump, Ukrayna'ya yapacağı yardımları başlatılmasını istediği soruşturmalara bağladı" başlığıyla yer alan haberde, gazete Bolton'ın Mart ayında piyasa çıkması beklenen The Room Where It Happened (Olayın Olduğu Yer) kitabının taslağına ulaştı. Bolton'ın kitabın taslağını birkaç yetkiliyle birlikte Beyaz Saray'a da gönderdiği belirtildi.

Bolton, Taslakta, Trump'ın Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan 391 milyon dolarlık güvenlik desteğini, Ukrayna yetkilileri Bidenlar dahil Demokratlar için soruşturma açılmasına yardım edene kadar dondurmaya devam etmek istediğini aktardı.

Bolton, Ukrayna'ya yapılan güvenlik yardımlarını durdurma konusunda kendisi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper'in Trump'ı durdurmaya çalıştığını da yazdı. Taslak kitapta Trump'ın Demokrat rakiplerine soruşturma açılması için Ukrayna'ya baskı yaparken yalnız olmadığı, görevde olan Beyaz Saray yetkililerinden de sürece dahil olanlar olduğu belirtildi.

Birçok Demokrat senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi, iddianın çok önemli olduğunu ve Senatodaki yargılamayı etkileyebileceğini savunurken Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Twitter hesabından, "Çözüm belli anayasa mı, örtbas edilmesi mi?" yorumunu yaptı.

"Bolton aziz soruşturmasında ifade verseydi"

Bolton'ın taslak kitabında anlattıkları üzerine ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Partili Chuck Schumer da diğer Demokrat senatörler gibi, iddianın sahibi Bolton'ın Senatoda tanık olarak dinlenmesi gerektiğini savundu.

Trump'tan yanıt: Asla söylemedim

Bolton'ın kitabının taslak metninin ortaya çıkmasının ardından Donald Trump bütün iddiaları reddeden tweetler yazdı. Trump'ın tweetleri şöyle:

"John Bolton'a ASLA Ukrayna'ya yardımın Bidenlar dahil olmak üzere Demokratlara açılan soruşturmalarla ilgili olduğunu söylemedim. Ayrıca kendisi görevi sürdüğü sürece asla bundan şikâyet etmedi. Eğer John Bolton böyle bir şey söylemişse kitap satmak için söylemiştir.

Konu açılmışken Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefon kayıtların gereken bütün kanıtları oluşturuyor. Zelensky ve Ukrayna Dışişleri Bakanı herhangi bir baskı ve problem olmadığını söyledi. Ayrıca Birleşmiş Milletler'de Zelensky ile görüştüm (Demokratlar görüşmediğimizi söyledi) ve Ukrayna'ya askeri yardımı herhangi bir şart ve soruşturma olmadan yaptık. Benim yönetimim eski yönetimden çok daha fazla çalıştı."