Trump'ın "seçim sonuçlarıyla mücadeleye liderlik eden" kişisel avukatı Rudy Giuliani Koronavirüs'e yakalandı

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ABD Başkanı Donald Trump, kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

76 yaşındaki avukat ve eski New York belediye başkanı Giuliani, Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmek için başlattığı hukuki sürece liderlik ediyor.

Trump, Giuliani'nin ne zaman virüse yakalandığını ve semptom gösterip göstermerdiğini bildirmedi. Giuliani de kişisel hesabından Trump'ın paylaşımını "retweetledi" ve "kendisi için dua ettiğini" söyleyen bir muhafazakar yazara teşekkür etti.

New York Times'a konuşan bir kaynak, Giuliani'nin pazar gecesini Georgetown Üniversitesi'nin sağlık merkezinde geçirdiğini söyledi.

Trump, yaptığı Twitter paylaşımında, "Açık ara farkla NYC'nin en iyi belediye başkanı olan ve ABD tarihinin en yozlaşmış seçim sonucunu ifşa etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin Virüsü testi pozitif çıktı" yazdı

Giuliani geçen hafta birçok toplantıya katılmıştı. Avukat, Michiganlı yasama üyeleriyle yaptığı toplantıda maskesiz görüntülenmişti.