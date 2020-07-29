Trump'ın seçim kampanyası para aklamakla suçlandı

T24 Dış Haberler

ABD'de seçim kampanyalarının finansal durumlarını denetleyen bağımsız bir kurum, mevcut Başkan Donald Trump'ın 2020 seçim kampanyasını bağışlar aracılığıyla on milyonlarca dolar para aklamaklar suçladı.

Campaign Legal Center, Trump kampanyası ve yetkili bir birleşik finansal komtienin çeşitli firmalara gerekçe bildirmeden yaklaşık 170 milyon dolar göndererek yasaları çiğnediğini ifade etti.

Para gönderilen şirketlerin arasında Trump'ın eski kampanya direktörü Brad Parscale'in kurduğu danışma şirketleri de bulunuyor.

Campaign Legal Center, kampanya ve Parscale'in parayı çeşitli yönlere göndererek sonuçta nereye harcandığını gizlemeye çalıştığını iddia etti.

Trump kampanyası suçlamaları reddetti.