Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in uçağıyla 7 kez seyahat ettiği ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e ait özel uçakla 7 kez seyahat ettiğini gösteren belgeler yayınlandı.

Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'ın yargılanmasına devam ediliyor. New York'ta görülen duruşmada mahkemeye yeni belgeler sunuldu.

1993-1997 arası 7 seyahat

Sunulan yeni belgeler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'e ait "Lolita Ekspres" diye anılan özel Boeing 727 uçağıyla sanıldığı gibi bir kez değil, toplamda 7 kez seyahat ettiğini ortaya çıkardı.

Uçuş kayıt belgelerine göre Trump, 1993 yılında dört kez, 1994, 1995 ve 1997 yıllarında ise birer kez uçakta seyahat etti.