Trump'ın oğlunun Moğolistan'a yaptığı 'koyun avı' seyahati ABD'li vergi mükelleflerine 75 bin dolara patlamış

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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçen Ağustos ayında 'dev bir koyun' türünü avlamak için Moğolistan'a yaptığı seyahatin ABD'li vergi mükelleflerine binlerce dolara patladığı ortaya çıktı.

Washington merkezli 'Citizens for Responsibility and Ethics' isimli sivil toplum kuruluşunun eline geçen belgelere göre 8 günlük seyahatte ABD Gizli Sevisi'nin Trump Jr.'a koruma sağlayabilmesi için devletin hazinesinden 75 bin dolar harcandı.

Trump Jr.'a çalışan bir yetkili, CNN'e verdiği demeçte gizli servis için yapılan harcama dışında tüm masrafların Trump Jr.'ın cebinden ödendiğini belirtti. Belgelere göre Trump Jr.'ın seyahatinin tamamı için 76 milyon dolar harcandı.

Trump Jr., Asya ülkesine çok büyük boynuzları sebebiyle tanınan Argali koyununu avlamak için gitmişti.