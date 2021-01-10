Trump'ın oğlu: Twitter 'sözde platformundan' babamı engelledi; bu Mao'yu gururlandırırdı

Donald Trump'ın "kuralları ihlal ettiği" ve "şiddet olaylarına sebep olma riski yarattığı" gerekçesiyle Twitter hesabının kalıcı olarak kapatılması hakkında konuşan oğlu Donald Trump Jr. "Twitter 'sözde platformundan' babamı engelledi; bu Mao'yu gururlandırırdı" dedi.

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Sky News'a konuşan Donald Trump Jr. Twitter'ın babasının hesabını kapatmasına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Trump Jr. "Düşünün, eğer ABD Başkanı'nı yasaklayabiliyorlarsa, kimi yasaklayamazlar? Kimi yasaklamazlar? Ayetullah'ın orada olduğunu biliyorum. Kamuya açık bir şekilde İsrail devletini kaldırmak istediğini söyledi. Yapabilse onlara nükleer fırlatırmış. Bu yasaklanmadı." dedi.

Trump Jr. Twitter'ın aldığı kararla ilgili olarak "Bu Başkan Mao'yu gururlandırırdı" dedi.