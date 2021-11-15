Trump'ın Mar-a-Lago tesisine izinsiz girmişti; Çinli kadın sınırdışı edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago tesisine izinsiz giren bir Çinli iş kadını, Gizli Servis yetkililerine de yalan söylediği belirtilerek sınırdışı edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre Yujing Zhang isimli kadın, Mar-a-Lago'ya izinsiz girdiği gerekçesiyle sekiz ay hapis yatmıştı. Zhang, cezasından sonra göç yetkililerine teslim edilmişti.

Sınır dışı edilmesi Covid nedeniyle ertelenen Zhang, kalması gereken sürenin üç katı boyunca gözetim merkezinde kaldı.

İş kadınının Trump'ın kulübüne gittiğinde yanında iki Çin pasaportu ve bilgisayar yazılım cihazı taşıdığı belirtildi. Nisan 2019'da görülen davada savcılar, Zhang'in otel odasında gizli kameraları yakalayabilen sinyal dedektörü, dokuz USB cihazı, beş SIM kartı ve bir cep telefonu bulunduğunu açıklamıştı.

Duruşma sırasında 33 yaşındaki kadın Mar-a-Lago'ya "başkan ve ailesiyle tanışmak, arkadaş edinmek için gittiğini" söyledi.