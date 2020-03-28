Trump'ın Koronavirüs söylemleri reklam oldu; Beyaz Saray avukatları kanallara ihtarname yolladı

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Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden'ı destekleyen bir siyasi eylem komitesi (PAC), ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'le ilgili söylemlerini içeren bir reklam yayınladı.Trump'ın avukatları, reklamın yayından kaldırılması için ABD kanallarına ihtarname gönderdi.

30 saniyelik reklamda, Trump'ın Koronavirüs hakkında "bu onların sahtekarlığı", "Bir gün mucize gibi ortadan kaybolacak" dediği açıklamalar duyulurken, arkada ABD'deki ciddi vaka artışını gösteren bir grafik yer alıyor. Videonun sonunda Trump'ın 13 Mart'taki basın toplantısında yeterince test yapılmamasının sorumlusunun kendisi olmadığını söylediği görülüyor.

Trump'ın avukatları, videonun yayından kaldırılması için girişimlerde bulunmaya başladı.

Trump'ın avukatları, özellikle reklamın başındaki bölüme tepki gösterdi. Videoda ABD liderinin, "Koronavirüs, bu onların yeni sahtekarlığı" dediği duyulsa da, Trump bu cümleyi kurarken virüsün yanı sıra azil süreci ve Rusya soruşturmasından da bahsediyordu.

Trump'ın avukatları, bu düzenleme sebebiyle reklamın "gerçeği yansıtmadığını" iddia ediyor.

The Guardian'ın aktardığına göre ihtarnamede bu reklamın yayın kurallarına uymadığı ve yayından kaldırılmazsa "kanalın lisansına mâl olabileceği" yazıyor.