Trump'ın Koronavirüs'e yakalandığını duyunca kendini aç bırakan adam hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra dört gün boyunca kendini aç bırakan ve dua eden Hintli bir adam kalbi durması sonucu hayatını kaybetti.

The Hill'de yer alan habere göre, Hindistan'ın Telangana eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Bussa Krishna, ailesiyle çay içtiği sırada fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Krishna'nın kuzeni B Vivek, "Trump'ın Koronavirüs'e yakalandığını duyunca depresyona girdi, doğru düzgün yemek yemiyordu" dedi.

Krishna'nın bu yılın başında ABD Başkanı Donald Trump'ı takip etmeye başladığı ve onu 'tanrısı' olarak gördüğü belirtildi. Krishna'nın kendi evine de 'Trump tapınağı' adını verdiği öğrenildi.