Trump'ın kıdemli danışmanı Hicks'in Koronavirüs testi pozitif çıktı; ABD Başkanı ve First Lady kendini karantinaya aldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hicks'in virüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından Trump ve eşi Melania kendilerini karantinaya alacaklarını duyurdu.

Hicks, şu ana kadar Koronavirüs'e yakalanan Trump'a en yakın isim oldu. Hicks ve Trump, salı günü başkan adayları canlı yayın tartışması için Ohio'ya, ardından da bir miting için beraber Minnesota'ya gitmişti.

Associated Press'e konuşan kaynaklar, Hicks'in çarşamba akşamı Minnesota'dan başkent Washington'a uçarken soğuk algınlığı benzeri hafif semptomlar göstermeye başladığını belirtti. Kaynaklara göre Hicks uçağın içinde izole edildi ve perşembe günü de Koronavirüs'e yakalandığı doğrulandı.

Trump, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "First Lady ve ben test sonuçlarımızı bekliyoruz. Bu sırada da karantina sürecine başlayacağız" yazdı.

Trump ve First Lady'nin test sonuçlarının bugün ABD'de sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.