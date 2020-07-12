Trump'ın kararname imzalayarak eski danışmanının hapse girmesini engellemesi tepki çekti: Tarihe geçen bir yolsuzluk

ABD Başkanı Donald Trump, özel bir kararname imzalayarak 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında 40 ay hapis cezasına çarptırılan eski danışmanı Roger Stone'un hapse girmesini engelledi. Trump'ın özel kararname imzalayarak Stone'un hapse girmesini engellemesi tepki çekti.

Roger Stone, ABD'de 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında 40 ay hapis cezasına çarptırılmıştı; Stone bu salı günü bu ceza nedeniyle hapse girecekti. Trump, Stone için imzaladığı özel kararname ile hapse girmesine engel oldu.

Trump'ın yakın arkadaşı olan Stone'un hapse girmesine engel olan Beyaz Saray kararında, "Stone'un kendisine karşı düzenlenen kumpas yüzünden yeterince çektiği" kaydedildi. Trump da cuma günü attığı bir tweet'te Stone'un 'yasa dışı bir cadı avının' kurbanı olduğunu söyledi.

Trump'ın cuma akşamı açıklanan bu kararına hem Demokratlar'dan hem de Cumhuriyetçiler'den tepki geldi. Cumhuriyetçi senatör Mitt Romney, bu kararın "tarihe geçen bir yolsuzluk" olduğunu söyledi. Romney, "Bir ABD başkanı juri tarafından o başkanı korumak için yalan söyleyerek yargılanan birinin cezasını değiştirildi" yazdı.

Demokratlar'ın başkanlığa aday isimlerinden biri olan Joe Biden'ın sözcüsü ise Trump'ı gücünü kötüye kullanmakla ve Amerikan değerlerini tahrip etmekle suçladı.