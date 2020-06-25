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Dünya

Trump'ın itirazlara rağmen gerçekleştirilen Tulsa mitinginden sonra pek çok gizli servis çalışanı karantinaya alındı

25 Haziran 2020 08:39

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Tulsa mitinginin ardından düzinelerce gizli servis ajanı karantinaya alındı. 

The Washington Post'a konuşan kaynaklara göre gizli servis korumalarına iki mesai arkadaşlarında yeni tip Koronavirüs tespit edildikten sonra kendilerini karantinaya alma emri verildi. 

Konu hakkında bilgisi olan iki kişiye göre gizli servis ajanları 14 gün evlerinde kalacak. 

Kaynaklara göre Trump'ın geçen cumartesi gerçekleştirdiği mitingden saatler önce seyahatin organize edilmesinde görev yapan 2'si gizli servi çalışanı 6 kişide virüse rastlandı. 

Salı günü Tulsa'da konumlandırılmış gizli servis ajanlarına da yerel bir hastanede Koronavirüs testi yapıldı.

Trump'ın Tulsa mitingi sağlık uzmanlarının kalabalık toplanmalara karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirilmişti. Kapalı spor salonundaki kalabalık beklenenin çok altında kalmıştı.

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