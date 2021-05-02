Trump'ın iki azil soruşturmasında da karşı oy kullanan Cumhuriyetçi Senatör Romney, kongrede yuhalandı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil soruşturmalarında iki defa karşı oy kullanan Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney, katıldığı Utah Cumhuriyetçi Parti kongresinde yuhalandı. Partililer Romney'e 'hain' ve 'komünist' diye bağırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan iki azil soruşturmasında da karşı oy kullanan Utah Senatörü Mitt Romney, 2100 Cumhuriyetçi Parti delegesinin katıldığı kongrede tepki çekti.

Kongreye katılanlar, konuştuğu sırada Romney'i yuhaladı. Romney'e 'hain' ve 'komünist' diye bağıranlar oldu.

Romney kendisine yönelik tepkilere "İstediğiniz kadar yuhalayın. Hayatım boyunca Cumhuriyetçi oldum. Babam Michigan Valisi'ydi ve ben de 2012'nin Cumhuriyetçi Parti adayıydım" dedi. Romney, kendisini yuhalayanlara "Utanmıyor musunuz? Düşündüğünü söyleyen bir adamım ve son başkanımızın karakter meselelerini beğenmiyordum" dedi.

Trump, hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı olmuştu.