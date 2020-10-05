Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını Hulk kostümlü bir kişi elindeki kazmayla vandalize etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki sembolik yıldızı bir kez daha saldırıya uğradı.

Yıldızı Marvel'ın süper kahramanlarından Hulk'ın kostümünü giyen bir kişi elindeki kazma ile parçaladı.

Los Angeles Times'ın aktardığına göre saldırı Trump ve First Lady Melania Trump'ın Koronavirüs test sonuçlarının pozitif gelmesinin ardından vandalize edildi. Olayla ilgili olarak henüz kimse gözaltına alınmadı.

Hollywood Ticaret Odası bir kez daha yıldızın kaldırılmayacağını ifade ederek paralanan yıldızın yerine yenisinin konulacağını ifade etti.

Bu Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızının ilk değiştirilişi olmayacak. Ocak ayında yıldızın üzerine Black Lives Matter hareketini temsilen 'BLM' yazılmıştı. Ondan kısa süre önce de bir kişi Trump'ın ismini beyaz sprey boya ile boyamıştı. 2018 ve 2016'da da anıta kazma ile saldırıldı.

Trump'a yıldız, NBC kanalında sunduğu "Çırak" programı için 2007'de verilmişti.