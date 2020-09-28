Trump'ın görevden alınan kampanya yöneticisi Parscale, kendine zarar verme tehdidinde bulununca hastaneye kaldırıldı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale, kendine zarar verme tehditinde bulununca hastaneye kaldırıldı.

Parscale ve eşi Candice'e ait Florida'daki eve pazar günü öğleden sonra polis çağrıldı.

Fort Lauderdale polisinden yapılan açıklamada, "Memurlar eve vardığında ihbarı yapan kişiyle (Candice Parscale) ile temasa geçti. İhbarı yapan kişi eşinin silahı olduğunu, evdeki başka silahlara da erişimi olduğunu ve kendi kendine zarar verme tehditinde bulunduğunu söyledi" denildi.

Polis memurlarının eski kampanya yöneticisini kendisine zarar vermeden evden çıkmaya ikna ettiği belirtildi. Parscale'in polisleri tehdit etmediği ve polislere gönüllü şekilde eşlik ettiği belirtildi.

Trump'ın eksi kampanya yöneticisi Broward Sağlık Merkezi'ne götürüldü.

Parscale, Trump'ın Koronavirüs pandemisi günlerinde yaptığı Tulsda'daki ilk mitingde stadyumun boş kalmasının ardından görevden alınmıştı.