Trump'ın görevden aldığı kampanya danışmanı, gözaltına alınırken eşiyle ilgili "Benimle seks yapmamasını bir türlü kabullenemiyorum" dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının yönetiminden alındıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu bildirilen Brad Parscale'ın polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Parscale'in bir polis memuruna eşiyle ilgili "Benimle seks yapmamasını bir türlü kabullenemiyorum" dediği belirtildi.

The Daily Mail'ın aktardığı habere göre, silahlı olduğu iddiasıyla güvenlik güçlerinin müdahale ettiği 44 yaşındaki Parscale'ın 8 yıldır evli olduğu eşi için "Benimle seks yapmamasını bir türlü kabullenemiyorum. Aylardır... Bunu kabullenemiyorum, ona sorup durdum" diyerek bir polise şikayette bulundu.

Habere göre, eşini darp ettiği suçlamasından sonra kelepçelenerek konulduğu polis arabasında ağlayan Parscale, "Karımdan ilgi istediğim için lanet olası bir terörist gibi icabıma bakıldı. Lanet olsun ki boşanacağım, buradan kurtulur kurtulmaz boşanma başvurusunda bulunacağım. Lanet bir deli olmadığımı göstermek için gereken neyse onu yapacağım. Üstünde hiçbir yara yok, ona asla vurmadım, asla! Ona hiç dokunmadım bile, bütün bunların hepsi para için... Ne yaptığını çok iyi biliyor. Bütün zamanların en maharetli hamlesi, en s****r git, şah mat hamlesi! Lanet olsun ki inanılmaz!"

27 Eylül'de ABD'nin Fort Lauderdale kentinde 41 yaşındaki Candice Blount Parscale, yakınlardaki bir evi göstermeye gelen bir emlakçıya doğru koşarak yardım talebinde bulunmuştu. Kocasının silahlı olduğunu belirterek intihar edebileceğini polislere bildiren Candice, eşinin gözaltına alınmasına neden olmuştu. Kolunda morluklar görülen kadın, o anlarda kocasının kendisine de şiddet uyguladığını öne sürmüş, ancak daha sonra polisin kendisini yanlış anladığını ifade etmişti.

Parscale en son, Trump'ın haziran ayında düzenlediği ve kendisinin 1 milyondan fazla kişinin katılmasını öngördüğü Tulsa mitingine az kişi katılınca gündeme gelmişti.