Trump'ın eski Savunma Bakanı Mattis: Başkan, ABD halkını bölmek istiyor; protestocuların taleplerine destek vermeliyiz

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Eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başkan Donald Trump'ı ABD halkını bölmeye çalışmakla, ABD sokaklarını ordu kullanımıyla tehdit etmekle sert bir şekilde eleştirdi ve George Floyd cinayetini protesto edenlerin adalet talebine destek verdiğini söyledi.

Trump'ın kabinesinde görev yapan Mattis, The Atlantic'e son iki haftada yaşananlarla ilgi açıklamalarda bulundu. Mattis, "Trump, ömründe gördüğüm bizi birleştirmeye çalışmayan ilk başkan. Birleştirmeye çalışıyormuş gibi bile yapmıyor. Onun yerine ABD halkını bölmeye çalışıyor." dedi.

ABD'nin şu anda "olgun bir lideri olmadan geçirdiği üç yılın sonuçlarını yaşadığı" değerlendirmesinde bulunan Mattis, Trump gittiği zaman ABD halkının birleşebileceğini söyledi.

Mattis, protestocuların "yasa karşısında eşit" olma talebine destek olma çağrısında bulundu ve yağmacıları ima ederek, "Yasaları kıran birkaç kişinin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Beyaz Saray'ın İsyan Yasası'nı yürürlüğe sokma ve orduyu sokağa indirme tehditine de değinen Mattis, sadece çok nadir durumlarda böyle bir yöne gidilmesi gerektiğini ifade etti. Geçen günlerde Trump'ın hafta sonu saldırıya uğrayan St. Johns Kilisesi'nde fotoğraf çektirebilmesi için barışçıl bir eylem düzenleyen protestocular askeri polis tarafından biber gazı ve plastik mermilerle dağıtılmıştı. Mattis, "50 yıl önce orduya katıldığımda anayasayı koruyup destekleyeceğime dair bir yemin ettim. Aynı yemini eden askerlerin kendi vatandaşlarının anayasal haklarını ihlal edeceğini düşünmezdim. Özellikle Başkan'ın bir fotoğraf çekimine gitmesini sağlamak gibi absürt bir olay için" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Mattis'in sert eleştirilerine, Twitter üzerinden yanıt verdi. "Obama ile benim tek ortak noktamız Jim Mattis'i kovma onuruna ulaşmış olmamız. O dünyanın en abartılan generali. Ondan istifa mektubun istediğimde çok iyi hissetmiştim. Onun lakabı "Kaos"tu, ben "Çılgın Köpek" yaptım" yazan Trump, "Onun güçlü noktası ordu değil, insanlarla kurduğu ilişkilerdi. Ona yeni bir hayat, yeni mücadeleler verdim ancak nadiren başarılı oldu. Onun liderlik stilinin yanı sıra birçok yönünü sevmezdim. Birçok kişi benimle hemfikir. İyi ki gitti" ifadelerini kullandı.

Birçok ABD kaynağı 2018'de Mattis'in kovulmadığını, Suriye'den ABD askerlerini çekme konusunda Trump'la fikir ayrılığı yaşayınca istifa ettiğini ifade etmişti.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.