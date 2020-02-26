Trump'ın eski doktoru anlattı: Patates püresine gizlice sebze karıştırırdık

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski doktoru Ronny Jackson, et yoğunluklu beslendiğiyle bilinen Trump'ın yemeklerine gizlice sebze karıştırdıklarını söyledi. Jackson, sağlık raporlarında obez olarak çıkan Trump'a kilo verdirmeyi ya da spora başlatmayı başaramadığını söyledi.

New York Times'a konuşan Jackson, kilo almaya başlayan ve sıkça fast-food tükettiği bilinen Trump'a kilo verdirmek için egzersiz ve diyet uygulatmaya çalıştığını söyledi. "Egzersiz konusunda istediğimizi elde edemedik" diyen doktor diyet kısmına odaklandıklarını anlattı.

Jackson, "Dondurmaları erişemeyeceği yerlere koyduk. Patates püresi yediğinde içine gizlice karnabahar karışıtırdık" dedi.

Emekli Donanma Tuğamirali olan Ronny Jackson, sonuncusu Donald Trump olmak üzere üç başkanla birlikte çalıştıktan sonra geçen yıl aralık ayında Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. Başkan Trump, eski doktorunu, Eski Muharipler Bakanlığı’na aday göstermiş ancak Ronny Jackson, hakkındaki görevi suiistimal ve aşırı alkol alma iddialarının ardından adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı. Jackson, en büyük pişmanlığının Trump'ı forma sokamamak olduğunu söylemişti