Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, Rusya soruşturması kapsamında hâkim karşısına çıkıyor

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, hakim karşısına çıkmak üzere mahkemeye geldi. Stone'un kendisine yöneltilen 7 suçlamayı da reddetmesi bekleniyor.

Stone geçen hafta özel savcı Robert Mueller'in yürüttüğü "Rusya soruşturması" kapsamında Florida'daki evine yapılan baskında gözaltına alınmış ve ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianameye göre Stone, Trump'ın seçim kampanyası yetkililerine WikiLeaks sitesinde Hillary Clinton'ın e- postalarının yayımlanacağını önceden söyledi. Sızdırılan bu bilgiler sonucunda Clinton'ın Dışişleri Bakanı olduğu dönemde .gov uzantılı resmi bir elektronik posta adresi açmak yerine resmi yazışmalarını kişisel e- posta adresinden yaptığı ortaya çıkmıştı ve bu Clinton'ın seçim kampanyasını negatif yönde etkilemişti. ABD istihbaratı daha önce e-postaların Rusya tarafından çalındığı sonucuna varmıştı.

Reuters'ın haberine göre mahkeme salonunun önünde bir grup insan Stone'u "Pis hain" yazan pankartlar ve Rusya bayraklarıyla protesto ederken, bir grup Cumhuriyetçi de Stone'a destek verdi.

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