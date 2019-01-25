Trump'ın eski danışmanı Roger Stone kefaletle serbest bırakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016'daki seçim kampanyasındaki danışmanlarından Roger Stone, gözaltına alınmasının ardından Florida'da çıkartıldığı Federal Mahkeme'de kefaletle serbest bırakıldı. Amerikan medyasının haberlerinde, Stone'un 250 bin dolar kefalet ödediği belirtildi.

Roger Stone, soruşturmaya engel olma, yalan ifade ve tanığı etkileme suçlarından sabaha karşı evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Sputnik'in aktardığına göre savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında Özel Savcılık Ofisi tarafından soruşturulan Stone, 2016 seçimlerinden önce WikiLeaks tarafından yayınlanan e-postaların kaynağını bilmediğini iddia etmişti.

Stone'un ayrıca Hillary Clinton'un kampanyasını sabote etmek için WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile işbirliği yaptığı iddia edilmişti.

2016'da Clinton'un seçim kampanyası başkanı John Podesta, Stone'u WikiLeaks sızıntısı hakkında önceden bilgi sahibi olmakla suçlamıştı.

2017'de, Rusya'nın 2016 seçimlerinde karışma girişimleri iddialarını sorgulamak için başlatılan soruşturma kapsamında, Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve özel avukatı Michael Cohen'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Rusya, defalarca seçime müdahale ettiği iddialarını reddetmiş ve Clinton'un Trump'a karşı beklenmedik yenilgisinin ve var olan yolsuzluk olaylarının üzerinin kapatılmak için bu iddiaların öne sürüldüğünü belirtmişti.

Trump, Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiriyor.