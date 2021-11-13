Trump'ın eski danışmanı Bannon'a Kongre'ye itaatsizlik suçlaması

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Eski ABD başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan Temsilciler Meclisi komitesinin karşısına çıkmayınca Kongre'ye itaatsizlikle suçlandı.

Adalet Bakanlığı, federal büyük jurinin Bannon'a iki suçlama yönelttiğini belirtti; ifade vermeyi reddetmek ve komitenin kararına rağmen istenen belgeleri sunmamak.

CNN kanalı, hakimin Bannon hakkında bir gözaltı kararına imza attığını iddia ederken; MSNBC de eski başkanlık danışmanının pazartesi günü teslim olacağını ve mahkemeye çıkacağını aktardı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, resmi suçlamaların, Adalet Bakanlığı'nın suçlanan kim olursa olsun hukukun üstünlüğüne bağlılığını gösterdiğini ifade etti.

Bannon, kendisine yöneltilen iki suçlamadan da 30 gün ile bir yıl arası hapis cezalarına çarptırılabilir.

Aşırı sağcı haber sitesi Breitbart'ın eski sahibi olan Bannon, Trump'ın 2016'da aldığı seçim zaferinin mimarlarındandı. Trump göreve gelince Beyaz Saray'ın baş stratejisti olarak göreve getirilen Bannon, bu rolde bir yıldan kısa süre kaldı.