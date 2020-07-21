Trump'ın eski avukatı, ABD Başkanı'nın Obama ve Mandela'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğunu yazdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklu bulunan eski avukatı Michael Cohen, kitabının taslağında Trump'ın selefi Barack Obama ve eski Güney Afrika lideri Nelson Mandela hakkında ırkçı söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Cohen, cezasının kalanını evden çekmesine karar verilmesinden 2 aydan kısa süre sonra tekrar cezaevine götürülmüştü. Cohen'in avukatları, avukata cezasının geri kalanında medyaya açıklama yapmayacağına ve bir kitap yayımlamayacağına dair bir kağıt imzalatılmaya çalışıldığını iddia ediyor.

Cohen'in "intikam" için tekrar cezaevine götürüldüğünü iddia eden avukatlar, Cohen'in kitabının taslağını mahkeme sundu.

Washington Post'un aktardığına göre Cohen, kitapta başkanın yahudi karşıtı söylemlerde bulunduğunu aktardı.

Cohen, kitabın taslağında Trump'ın Obama ve Mandela'ya karşı kullandığı ırkçı ifadelere de yer verildiğini ifade etti. Avukat, eski müvekkilinin "ırkları sebebiyle bu isimlere saygı duymadığını ve onları lider olarak görmediğini" yazdı.

Yetkililer, Cohen'in elektronik kelepçe takmayı reddettiği için tekrar cezaevine alındığını açıklamıştı. Cohen'in savunma ekibi bu iddiaları inkar ediyor.

Tutuklu bulunan Cohen'in avukatları, müvekkillerinin bu kitabı seçimden önce yayınlamak istediğini söylediğini hatırlatarak, ifadeleri ve Trump'ı eleştiren bir kitap yazdığı için "intikam duygularıyla" tekrar cezaevine götürüldüğünü iddia etti.