Trump'ın en küçük kızı, babasının Beyaz Saray'daki son tam gününde nişanlandığını duyurdu

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Donald Trump'ın en küçük kızı Tiffany Trump, babasının Beyaz Saray'daki son gününde nişanlandığını duyurdu.

The Independent'ta yer alan habere göre, Tiffany Trump, dün, babası Donald Trump'ın görevdeki son tam gününde Michael Boulos ile nişanlandığını duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Tiffany Trump, Beyaz Saray'da nişanlısıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Tiffany Trump, paylaşımın altına şunları yazdı "Ailemle burada, Beyaz Saray'da pek çok köşe taşını, tarihi olayı kutlamak ve anılar yaratmak bir gururdu. Ancak hiçbiri inanılmaz nişanlım Michael'la burada olmak kadar özel değil. Şükrediyorum ve gelecek için heyecanlıyım!"