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Dünya

Trump'ın Doktoru Conley: Başkanın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok

"Oksijen desteğine ihtiyaç duymadı"

07 Ekim 2020 23:30

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.

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