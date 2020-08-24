Trump'ın danışmanı ve eski kampanya direktörü Kellyanne Conway görevi bıraktı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yarışına ilk adım attığı günlerden bu yana yanında olan danışmanı Kellyanne Conway, Beyaz Saray'daki görevini bırakacağını duyurdu.

Conway, ailesiyle daha çok zaman geçirmek için görevi Ağustos sonunda bırakacağını duyurdu.

3 Kasım seçimlerine giden kampanya sürecinde Trump'ın Conway'in yerine kimi getireceği merak konusu oldu. Conway, Trump'ın 2016 seçim kampanyasının kampanya direktörlerinden biriydi. Trump'ın seçilmesiyle Conway, ABD tarihinde kazanan bir başkanlık kampanyasını yöneten ilk kadın oldu. Conway kampanya ve başkanlık sürecinde sık sık Trump'ın politikalarıyla ilgili basında geniş yer bulan açıklamalar yaptı.

Conway'in eşi George da Lincoln Project'teki görevinden ayrılacağını duyurdu. Avukat George Conway, eşinin aksine Trump karşıtı görüşleriyle tanınıyordu