Trump'ın danışmanı Kushner: ABD, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını şimdilik desteklemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı ve damadı Jared Kushner, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planının şimdilik askıya alındığını belirtirken, "Şimdi sorumluluk Filistinlilerde, masaya gelirse, bunu memnuniyetle karşılarız" dedi.

Euronews'in haberine göre, Kushner, katıldığı bir telekonferansta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan anlaşmayı değerlendirdi ve konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İsrail, rızamız olmadan ilerlemeyecekleri konusunda bizimle anlaştı"

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planının şimdilik askıya alındığına dair Filistin yönetimi ile iletişime geçtiklerini vurgulayan Kushner, "İsrail, rızamız olmadan ilerlemeyecekleri konusunda bizimle anlaştı. Biz ilhak planına bir süre onay vermeyi düşünmüyoruz" dedi.

Trump'ın göreve geldiği günden bu yana Orta Doğu'daki meselelerin üzerine eğildiğini vurgulayan Kushner, Trump'ın Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlık konusunda "Orta Doğu Barış Planını" ocak ayında açıkladığını anlattı.

Kushner, İsrail'in Trump'ın bu plandaki vizyonu kapsamında, "bir harita ve Filistin devletine doğru ilerlemek" konusunda mutabık kaldığını vurguladı.